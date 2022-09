Desvio subtil de Rafa resolve tarde de desinspiração ao sol

João Faria Hoje às 19:23 Facebook

Internacional português quebra resistência minhota. Águia segue imparável, só sabe vencer, mas o resultado foi bem mais positivo do que a exibição. Estreia de Draxler marcada pela falta de ritmo

Onze jogos, 11 vitórias! O Benfica segue imparável na nova época sob o comando de Roger Schmidt. Em termos de Liga, as águias alcançaram em Famalicão o sexto triunfo em outros tantos encontros, que lhes permite manter a liderança isolada. Se os resultados continuam a ser muito positivos, a equipa fez apenas o q.b. para vencer, dominando a ritmo baixo e acabando por chegar ao triunfo, com um toque subtil de Rafa, à hora de jogo, a quebrar a resistência do opositor.

Numa tarde quente de verão, o Famalicão, sobretudo pelo acerto do guarda-redes Luíz Júnior, foi adiando a materialização do ascendente do Benfica que, sobretudo no primeiro tempo, teve várias chances de golo. No entanto, perto do descanso, foi Vlachodimos a negar o tento a Zaydou, com uma grande intervenção.

Com três mexidas no onze, em relação ao jogo com o Maccabi Haifa, para a Champions, o técnico das águias estreou Draxler no lugar do castigado João Mário, enquanto na frente Musa rendeu o também impedido Gonçalo Ramos. Já na lateral direita, por opção, Gilberto substituiu Bah.