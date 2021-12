Detido antigo selecionador de sub-17 do Gabão acusado de pedofilia

JN/Agências Hoje às 16:28 Facebook

O antigo selecionador de futebol de sub-17 do Gabão Patrick Assoumou Eyi, acusado de abusos sexuais a centenas de crianças, foi detido pela polícia, informou, esta segunda-feira, fonte judicial à agência AFP.

De acordo com a mesma fonte, Patrick Assoumou Eyi "foi detido na segunda-feira [hoje] em Ntoum", a cerca de 40 quilómetros de Libreville, e "está sob custódia da polícia, após uma queixa por pedofilia".

Na sexta-feira, o ministro dos Desportos do Gabão, Franck Nguema, informou que o antigo selecionador, no exercício dessas funções, terá abusado de centenas de jovens rapazes, já um dia depois de a história vir a público no jornal britânico "The Guardian".

Conhecido no meio futebolístico com a alcunha de Capello, Patrick Assoumou Eyi foi selecionador dos sub-17 do Gabão até 2017, assumindo, posteriormente, o cargo de diretor técnico da Liga, em Libreville.