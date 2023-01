Detido por violação, Dani Alves é acusado também de assédio sexual

JN Hoje às 10:14 Facebook

Acusado de violação, Dani Alves viu uma amiga da mulher que o denunciou às autoridades apresentar queixa de assédio sexual.

O jornal "La Vanguardia" revela que a amiga da mulher que acusou Dani Alves de violação também apresentou uma queixa contra o futebolista brasileiro, acusando-o de a ter apalpado e colocado as mãos em zonas íntimas.

Tudo terá ocorrido na mesma discoteca de Barcelona em que uma mulher alega ter sido violada pelo jogador, na noite de 30 para 31 de dezembro do ano passado.

De acordo com o jornal "El Periodico", as câmaras de vigilância do estabelecimento de diversão noturna corroboram a versão da jovem, de 23 anos, que acusa Dani Alves de violação.

As imagens mostram o futebolista a tocar na denunciante, sem que esta o permitisse, e comprovam que ambos estiveram fechados numa casa de banho durante cerca de 15 minutos.

Dani Alves, que se encontra em prisão preventiva sem fiança, já deu três versões diferentes do caso em tribunal.

Começou por dizer que esteve na discoteca por um curto espaço de tempo, negando a acusação de agressão sexual. Depois, passou de não conhecer a vítima a admitir que se recordava de a ter visto naquela noite, acabando posteriormente por admitir ter tido relações sexuais com a mulher, mas com o consentimento da mesma.

Se for considerado culpado, o futebolista, de 39 anos, que ainda recentemente representou o Brasil no Campeonato do Mundo de futebol, incorre numa pena que pode ir entre os quatro e os 12 anos de prisão.