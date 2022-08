Dez milhões separam Fran Navarro do Sporting

"El Toro", coqueluche do Gil Vicente, mantém-se na lista de Rúben Amorim para completar o ataque. Leões alimentam esperança de baixar o preço.

Reacende-se o interesse do Sporting em Fran Navarro, avançado espanhol do Gil Vicente, figura de cartaz em 2021/22, que ainda há dois dias voltou a brilhar com um bis na histórica vitória (4-0) dos galos na Liga Conferência sobre o Riga.

O Gil Vicente sabe perfeitamente a pérola que tem em mãos e, apurou o JN, já definiu o preço para libertar o jogador: 10 milhões. O Sporting tem conhecimento do valor em cima da mesa, mas alimenta a esperança de baixar a fasquia, ou, pelo menos, dividir o pagamento por parcelas.