Dez minutos de qualidade para afastar o fantasma

Sporting vence 2-0 no terreno do Moreirense sem precisar de exibição de alto nível. Golos de Slimani, que anda de mira afinada, e Paulinho resolvem jogo sem brilho.

O Sporting entrou no recinto do Moreirense pressionado em três sentidos: os primeiros dois motivados pelos resultados da jornada, ou seja, impedir o F.C. Porto de se distanciar na liderança e, ao mesmo tempo, aproveitar a escorregadela do Benfica para ampliar para seis pontos a diferença para o segundo lugar. Além disso, Amorim só trazia más memórias de Moreira de Cónegos desde que assumiu o leão, empatando duas vezes. E os objetivos foram alcançados, com um triunfo por 2-0.

O técnico, de 37 anos, surpreendeu ao lançar Marcus Edwards no onze pela primeira vez e manteve a dupla Paulinho-Slimani, enquanto na defesa o principal destaque foi a presença de Feddal para o lugar de Gonçalo Inácio. A aposta no inglês revelou-se um tiro certeiro, com o ex-Vitória de Guimarães a continuar a melhorar a olhos vistos e a mostrar rasgos de qualidade. Os leões entraram devagar, previsíveis, e foi precisamente Edwards a criar os desequilíbrios que permitiram aos leões chegar à vantagem de dois golos no espaço de 10 minutos. Os últimos minutos da primeira parte, foram, aliás, o período onde o Sporting mostrou maior qualidade frente a um Moreirense que levou 45 minutos sem se encontrar ofensivamente.

Na segunda parte, o conjunto de Alvalade voltou a baixar o ritmo e tentou gerir o jogo, frente a uns cónegos que, já com algumas mexidas proporcionadas por Sá Pinto, foram mostrando mais vontade e criando algum perigo, sem conseguir, ainda assim, ameaças claríssimas à baliza de Adán.

Foi, no fundo, um encontro que se resolveu nos 10 minutos em que o Sporting conseguiu desequilibrar, em especial no lance do segundo golo, que resultou de uma bela combinação de Edwards e Porro e que permitiu a Paulinho encostar ao segundo poste. Jogo sem grandes sobressaltos mas sem grande brilho do leão.

Sinal mais

Slimani continua com a veia goleadora e a ser um poço de trabalho. Ugarte muito bem nos equilíbrios e Edwards está em crescimento.

Sinal menos

André Luís andou mais de uma hora desaparecido. O avançado do Moreirense foi próximo de inofensivo enquanto esteve em jogo.

Árbitro

Arbitragem algo inconstante e com critério muito curto quebrando o ritmo de jogo. A nível disciplinar apresentou maior concordância.