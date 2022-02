Dez minutos frenéticos deixam cónegos pregados

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:44 Facebook

Ao intervalo, o Famalicão já vencia o vizinho por quatro golos de diferença. 4-0. Triunfo permite aos famalicenses sair dos lugares de descida e deixa Sá Pinto furioso.

Chuva de golos no jogo de vizinhos. O Famalicão venceu, pela primeira vez, o Moreirense com um resultado volumoso (5-0) que não será esquecido tão cedo. A equipa de Sá Pinto, que repetiu o onze da jornada anterior, até entrou melhor - André Luiz acertou com estrondo no ferro - mas o abanão na barra da baliza de Luiz Júnior acabou por acordar os famalicenses, que resolveram o jogo em apenas dez minutos.

Pepê abriu a contagem de grande penalidade, Banza ampliou a vantagem e João Carlos Teixeira, o melhor em campo, com uma grande jogada, cruzou para o remate certeiro de Marín. Ainda antes do intervalo, o ex-jogador do F. C. Porto também teve tempo de fazer o gosto ao pé, apesar da tentativa de reação cónega.

Já na segunda metade, e depois de uma visita do presidente Vítor Magalhães ao balneário, o Moreirense tentou deixar outra imagem mas nunca se conseguiu impor nem dar grande trabalho a Luiz Júnior. Seria o Famalicão, que deixou os lugares de despromoção, a voltar a fazer a festa: De La Fuente, acabado de entrar, fechou a goleada.

Após o encontro, Ricardo Sá Pinto ameaçou bater com a porta e deixar o comando técnico do Moreirense: "Foi um mau dia que aconteceu, agora não podem acontecer dois dias maus, tem de servir de lição para o futuro. Peço desculpa da minha parte e todos nós prometemos que não pode voltar a acontecer uma situação destas. Se voltar a acontecer, também não continuarei".