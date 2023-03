Hoje às 21:31 Facebook

Grupos de adeptos do OC Barcelos e o AD Valongo envolveram-se em confrontos antes do jogo de hóquei que, este domingo à tarde, opunha as duas equipas.

Segundo um comunicado da PSP, a rixa ocorreu nas imediações do pavilhão do OC Barcelos, com o acorrer de um grupo de adeptos do Valongo à zona de acesso reservada aos adeptos da casa.

A PSP interveio prontamente e cessou os confrontos. Foram detidos 17 adeptos afetos ao AD Valongo e identificados três adeptos do OC Barcelos.