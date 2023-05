Dezoito atletas à espera do primeiro título pelas águias 

António Silva, Otamendi, João Mário, Gonçalo Ramos, Aursnes e Neres entre os que procuram a estreia na Luz.

A duas batalhas do fim da Liga, mas a apenas uma vitória do 38.º título da história do clube, os encarnados chegam ao dérbi, em Alvalade, com o objetivo de derrotar o velho rival, cenário que lhes daria a tão desejada conquista, a primeira de águia ao peito para a grande maioria do atual plantel, mais propriamente para 18 elementos.

António Silva (2605 minutos), Otamendi (2595), João Mário (2522), Gonçalo Ramos (2171), Aursnes (1977), Neres (1854), Bah (1769) e Chiquinho (1270) são os principais pesos-pesados das opções de Roger Schmidt que correm pela experiência inédita de águia ao peito, embora alguns já tenham sido campeões noutras ligas, como Neres e Bah. Há também dois campeões nacionais, mas por outro clube, casos de João Mário (Sporting) e Otamendi (F. C. Porto). À exceção do lateral dinamarquês, ainda lesionado, os restantes estão em condições de disputar o dérbi com os leões.