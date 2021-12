Dezoito jogadores sub-23 do Leixões em isolamento

JN Hoje às 17:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A SAD do Leixões informou esta quarta-feira, em comunicado, terem sido detetados alguns casos de coronavírus na equipa de sub-23, que disputa a Liga Revelação.

"A Leixões SC - Futebol, SAD informa que foram detetados casos de Covid-19 na equipa de sub-23, que compete na Liga Revelação. Neste momento, encontram-se 18 jogadores do referido plantel em isolamento profilático, bem como um elemento da equipa técnica", pode ler-se no documento publicado nas redes sociais do clube matosinhense.

A formação do Mar explica ainda que está "em contacto com o delegado de saúde local e a cumprir todos os protocolos estabelecidos".