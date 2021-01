DGS confirma falta de resposta em tempo útil sobre jogadores do Sporting

JN/Agências Hoje às 12:01 Facebook

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou esta quarta-feira não ter recebido "resposta em tempo útil", por parte da Unilabs, sobre os falsos positivos dos futebolistas do Sporting Nuno Mendes e Sporar, impedindo-os de alinharem na Taça da Liga.

A DGS começa por recordar que, "à data, a investigação epidemiológica de covid-19, incluindo os inquéritos epidemiológicos e a avaliação de risco no que respeita a clubes de futebol, é da responsabilidade da Autoridade de Saúde territorialmente competente".

"Concretamente no que respeita aos dois jogadores do Sporting que terão tido um resultado positivo, a Autoridade de Saúde territorialmente competente, a quem cabe determinar as medidas, solicitou por escrito ao diretor médico da Unilabs-Portugal informação sobre se os resultados analíticos dos dois jogadores que estavam a ser avaliados constituíam falsos positivos, não tendo obtido resposta em tempo útil", indica a nota da entidade.

O esclarecimento da DGS corrobora as declarações do presidente do Sporting, Frederico Varandas, que na noite de terça-feira, depois de a sua equipa vencer o FC Porto por 2-1 na meia-final da Taça da Liga, disse ter sido exigido um documento no qual constasse que "em vez de falsos positivos, tivesse escrito que houve um erro".

Segundo o líder leonino, o pedido foi feito às 13.30 de terça-feira e, ao final da noite de terça-feira, ainda não tinha resposta.

Na mesma ocasião, Frederico Varandas anunciou a intenção de denunciar à Ordem dos Médicos o comportamento do diretor clínico da Unilabs, devido aos testes à covid-19 que impediram Nuno Mendes e Sporar de defrontar os 'dragões'.

"Vamos, nós médicos [do Sporting], fazer uma queixa na Ordem dos Médicos do diretor clínico da Unilabs. Com grande perplexidade, infelizmente, eu li que [o diretor clínico] disse que não havia problema nenhum, nem sabia o que se passava, nem sequer tinha sido contactado. Pena: temos um e-mail às 17:00 desse dia, desse senhor. Não admito que nos ponham em causa", frisou Frederico Varandas.

Para o presidente do Sporting, o responsável clínico do laboratório que realizou os testes PCR a Nuno Mendes e Sporar, que não jogaram para a I Liga frente ao Rio Ave, na sexta-feira, e foram impedidos de jogar na terça-feira pela DGS, colocou em causa a equipa médica dos leões.

Varandas lamentou que os dois jogadores fossem impedidos de jogar em condições em que "outros cidadãos portugueses podem voltar a trabalhar", considerando que o Sporting teve "três vezes azar" num processo onde "existem coisas estranhas".

Entre esses azares estão os dois falsos positivos nos testes realizados a Nuno Mendes e Sporar, quando "a probabilidade é um em 100" e o Sporting, "numa amostra de 30, teve dois", bem como a não inscrição pelo laboratório de Nuno Mendes no SINAVE, a plataforma oficial de identificação de casos positivos à covid-19.

De acordo com o plano de retoma do futebol profissional, "os atletas e equipas técnicas da equipa na qual foi identificado um caso positivo podem ser considerados contactos de um caso confirmado".

"No entanto, a identificação de um caso positivo não torna, por si só, obrigatório o isolamento coletivo, das equipas. A determinação de isolamento de contactos (de praticantes e outros intervenientes), a título individual, é de estrita competência da Autoridade de Saúde territorialmente competente", acrescenta o mesmo documento da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).