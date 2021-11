DGS refuta responsabilidades no polémico Belenenses SAD - Benfica

JN Hoje às 19:23, atualizado às 19:35 Facebook

A Direção-Geral da Saúde emitiu, este domingo, um comunicado sobre o jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica, a contar para a 12.ª jornada da Liga, que terminou aos 46 minutos, no qual refuta responsabilidades e endossa quaisquer decisões sobre a realização do jogo para o delegado de saúde local.

Numa nota enviada aos meios de comunicação, a autoridade de saúde sublinha que "não se pronuncia sobre a realização de jogos, quer sejam de futebol ou de outro desporto" e que compete à autoridade de saúde local a tomada de qualquer atitude.

"Na defesa e proteção da Saúde Pública, compete à Autoridade de Saúde local a investigação epidemiológica de casos de infeção por SARS CoV-2/COVID-19 para a implementação de medidas de prevenção e controlo, de modo a interromper cadeias de transmissão da infeção (...) A Autoridade de Saúde e a DGS não se pronunciam sobre a realização de jogos, quer sejam de futebol ou de outro desporto", pode ler-se.

O Benfica venceu (7-0), no sábado, no Jamor, o Belenenses SAD em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Encontro durou apenas 45 minutos.

Afetado por um surto de covid-19 no plantel - há dez infetados entre jogadores e staff - o Belenenses SAD entrou em campo apenas com nove jogadores, alguns deles dos sub-23 e dois deles guarda-redes, e sem ninguém no banco de suplentes.

Os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por 7-0, graças a um autogolo de Kau, um tento de Weigl, um bis de Seferovic e um hat-trick de Darwin.

Depois de alguns minutos sem subir ao relvado, o Belenenses SAD entrou para disputar a segunda parte apenas com sete jogadores. Poucos segundos depois do apito inicial, um atleta da equipa da casa deitou-se no relvado com queixas físicas, a pedir assistência médica, e o árbitro deu o jogo como terminado, já que o regulamento não contempla a continuação do jogo se uma equipa não tiver em campo, no mínimo, sete atletas.