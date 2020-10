DGS reduz lotação no jogo S. C. Braga - AEK da Liga Europa

Nuno Barbosa Hoje às 20:38 Facebook

O S. C. Braga-AEK não terá, afinal, 4500 adeptos nas bancadas. A SAD arsenalista comunicou esta quarta-feira, véspera do jogo da Liga Europa, que o "agravamento da situação epidemiológica no país" obrigou a Direção-Geral da Saúde a alterar os planos, reduzindo a lotação do Municipal de Braga.

"O S. C. Braga foi hoje informado por parte da Federação Portuguesa de Futebol de que a Direção-Geral da Saúde, em função do agravamento da situação epidemiológica no país, decidiu reduzir de 15% para 7,5%, a presença de público no Estádio Municipal de Braga, no jogo de amanhã, frente ao AEK Atenas (20 horas)", começa por referir o comunicado do S. C. Braga.

"Desta forma, uma vez que já foram vendidos 2.200 bilhetes, informamos que a venda de ingressos está automaticamente encerrada", acrescentaram os arsenalistas.