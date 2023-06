Di María pode juntar-se a Messi no Inter Miami

JN/agências Ontem às 19:55 Facebook

Di María pode acompanhar Lionel Messi na mudança para o Inter Miami, que tenta também contratar Sergio Busquets.

A equipa norte-americana, presidida por David Beckham, continua ativa no mercado, à procura de reforços para o plantel, e, depois de garantir a contratação de Lionel Messi, continua a apontar para alvos de peso.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências de jogadores, o clube de Miami está a considerar avançar para a contratação do extremo argentino, campeão do mundo e colega de seleção de Messi. No entanto, terá de lidar com a concorrência do Benfica, que estará a tentar o regresso do atacante ao clube, de onde saiu em 2010, e que terá, do seu lado, a vantagem de contar com a vontade do jogador em querer continuar a jogar na Europa.

Di Maria está em final de contrato com a Juventus, e já anunciou, nas redes sociais, a saída do clube de Turim, pelo que está livre para decidir o próprio futuro.

Na mesma situação está Sergio Busquets, médio defensivo que vai deixar o Barcelona, e que pode assinar pelo clube norte-americano a custo zero.