Di María recuperou a tempo de poder defrontar o Benfica

JN Hoje às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, confirmou esta terça-feira, em conferência de imprensa, que Ángel Di María está recuperado de lesão e já pode ser utilizado na receção ao Benfica, agendada para quarta-feira.

"Recuperamos o Di María, mas não sei se o colocarei em campo de início. O Szczesny poderá estar disponível, mas só saberei mais tarde e o Alex Sandro teve um problema no adutor no jogo com o Salernitana. Vamos avaliar para o jogo de domingo. O Rabiot e o Locatelli estão fora", disse Massimiliano Allegri em conferência de imprensa.

Se for utilizado, Di María reencontra o Benfica, equipa onde alinhou entre 2007 e 2010.

PUB

O embate entre Juventus e Benfica está marcado para quarta-feira, a partir das 20 horas.