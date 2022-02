Dia de loucos acaba de forma heróica para Stefan Kozlov

Rui Almeida Santos Hoje às 15:07 Facebook

Quase se afogou, foi treinar com Nadal, acabou repescado para o quadro principal do torneio de Acapulco e, com muito drama à mistura, já está na segunda ronda, na qual pode encontrar... Rafa Nadal.

Para Stefan Kozlov, a estadia em Acapulco, no México, onde disputa um torneio ATP, podia dar um bom enredo para um filme. O jovem americano, de 24 anos, começou por ser eliminado pelo alemão Oscar Otte na qualificação para o quadro principal, mas este está longe de ser o ponto final nesta história.

Na manhã seguinte, não ganhou para o susto quando ficou preso no mar durante cerca de 20 minutos, depois de ter ido dar uns mergulhos, segundo contou a antiga tenista Pam Shriver ao Tennis Channel.

Após ter sido resgatado, Kozlov recuperou o fôlego e foi treinar com Rafael Nadal. A meio do apronto, depois de uma corda da raquete se ter partido, espreitou o telemóvel e viu que tinha dezenas de mensagens a avisarem-no que tinha sido repescado para o quadro principal, após a desistência de Maxime Cressy, e que entraria no court pouco depois para defrontar o búlgaro Grigor Dimitrov, número 33 da hierarquia mundial.

Kozlov, número 130, aceitou o desafio e transformou-se, desde já, numa das figuras do torneio. Não só por ter vencido o jogo por 2-1 (7-6, 5-7 e 6-2), mas sobretudo pela forma como o fez. A meio do segundo set, quando vencia por 5-3, o americano caiu no court com câimbras, que o levaram a ser assistido. O próprio Dimitrov procurou ajudar o adversário, em total agonia.

Limitado fisicamente, Kozlov acabaria por permitir a reviravolta no segundo parcial, mas surgiu revigorado no terceiro e último set, o qual venceu de forma clara por 6-2, após 3h21 de jogo.

No final, numa mensagem escrita na câmera que acompanhou os seus festejos, Kozlov pediu desculpa a Nadal por ter sido obrigado a interromper o treino, pouco antes. Ironia do destino, os dois tenistas podem encontrar-se na segunda ronda do torneio de Acapulco. Basta que Nadal vença, esta madrugada, Denis Kudla.