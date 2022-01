Dia de loucos em Inglaterra: apagão, drone e jogador atingido

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 20:05 Facebook

Vários episódios têm marcado os jogos desta jornada da Premier League.

A ronda 23 da Liga inglesa protagonizou, até ao momento, vários episódios caricatos em três jogos da competição. No encontro de sexta-feira entre o Watford e o Norwich, aos 61 minutos as luzes do estádio apagaram-se parcialmente. A partida foi interrompida e retomou passados 10 minutos, tendo terminado com a vitória do Norwich por 3-0.

Este sábado o jogo entre o Everton e o Aston Villa teve um incidente entre adeptos e jogadores. Lucas Digne, futebolista transferido este mercado do Everton para o Aston Villa, foi atingido com uma garrafa de água durante os festejos do golo de Buendía, assim como o defesa Matty Cash.

A partida entre o Brentford e o Wolves esteve interrompida cerca de 20 minutos. Um drone sobrevoou o estádio do Brentford e o árbitro ordenou a suspensão do jogo e a recolha dos jogadores ao balneário. O jogo foi retomado 20 minutos depois.