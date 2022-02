Dia de poucos golos e jogos equilibrados no Campeonato de Portugal

João Brandão Hoje às 21:31 Facebook

O único clube a conseguir levar os três pontos, neste sábado, foi o Alvarenga ao surpreender o Gondomar.

O terceiro classificado da Série C deslocou-se a Alvarenga com o favoritismo na mala e com o conhecimento de que ia ter pela frente um conjunto debilitado, já que o emblema treinado por Nuno Costa tinha apenas 12 jogadores aptos para o jogo devido a um surto de covid-19.

No entanto, num jogo marcado pelo constante equilíbrio entre as equipas e pela falta de competitividade em campo, foi um defesa, de nome Gonçalo Azevedo, a conseguir fazer balançar as redes de uma das balizas e a concretizar a surpresa do dia.

No outro jogo da Série C, o Sporting de Espinho e o Ferreira de Ave empataram a zero, num jogo com pouca história e entre dois clubes que já, dificilmente chegam à fase de subida à Liga 3.

Na Série B, o Santa Marta Penaguião deslocou-se ao Campo do Berço SC e conseguiu até chegar à vantagem primeiro por intermédio de Barandas já na segunda parte. Quatro minutos depois e quase sem tempo para os adeptos do Santa Marta festejarem, Pablo restabeleceu a igualdade final no marcador.