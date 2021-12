Dia de reviravoltas na série B da Liga 3

Hoje às 18:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Canelas 2010, Felgueiras e Sanjoanense aproximaram-se da zona de acesso à segunda fase, na série A. Mais a sul, Alverca e Caldas deram a volta a Torreense e Amora, respetivamente.

Um golo de João Silva permitiu ao Felgueiras vencer na casa do V. Guimarães B (1-0), naquela que foi a primeira derrota caseira dos vitorianos na série A da Liga 3.

Já o Canelas 2010 ganhou em Montalegre por 2-0, com golos de Isaac Boakye e Balanta, enquanto a Sanjoanense levou de vencida o Fafe por 3-1, com os golos a surgirem todos na primeira parte. Rui Pedro bisou pela equipa de São João da Madeira, que viu Zé Pedro igualmente marcar. Castro reduziu para os visitantes.

Na série B, Caldas e Alverca venceram, por 2-1, o Amora e o Torreense, respetivamente. No Campo da Mata, o Amora adiantou-se no marcador ao minuto 66, por Gildo Lourenço, mas viu os locais virarem o resultado na reta final, com golos de Leandro Borges e Marcelo Marquês.

Ainda mais emotiva foi a reviravolta do Alverca na casa do Torreense. Os locais chegaram cedo à vantagem, por Mateus, tendo o 1-0 resistido até ao intervalo. No início da segunda parte, Ricardo Rodrigues e Angel Torres operaram a remontada num espaço de um minuto.