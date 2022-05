Dia do Clube: Dumiense quer juntar a Taça à subida aos nacionais

Clube tem parceria com o Colégio João Paulo II e quer juntar a Taça à subida. Nélson, ex-Sporting e F. C. Porto, é diretor-geral.

Em Dume, freguesia do concelho de Braga, as últimas semanas têm sido festivas. Após a celebração do 60.º aniversário do Dumiense Futebol Clube no início do mês de abril , os foguetes da subida ao Campeonato de Portugal entoaram no último domingo, mas a festa, contudo, poderá prolongar-se ainda mais. Depois de ter conquistado, diante o Brito, o acesso às competições nacionais, ao garantir o título de campeão, amanhã, às 16 horas, diante do mesmo adversário, os lobos visitam a equipa vimaranense na primeira mão da meia-final da Taça da Associação de Futebol de Braga, uma competição que também é um objetivo.

"O plantel foi construído para conquistar o campeonato e a Taça. É um plantel equilibrado e que nos permite sempre jogar com a melhor equipa", assumiu o treinador André Brito. "O clube está bem estruturado e facilitou o nosso trabalho. Fizemos um bom planeamento, ficamos com uma boa base e acrescentamos algumas ferramentas para o sucesso. São 32 jogos sem perder e com uma subida", acrescentou.