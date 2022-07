Dia do Clube: Gonça em crescimento quer ser uma referência

Cumprido o sonho de ter um sintético e avançar com os escalões de formação, a Direção aponta para outras metas.

Fundado em 1938, o Atlético Clube de Gonça, do concelho de Guimarães, continua a ser um dos clubes mais antigos e respeitados da Associação de Futebol de Braga.

Fundado por Adozinda Gomes de Matos, a primeira presidente, com a ajuda de Luís Silva e Firmino Ferreira, a coletividade vimaranense cresceu com a ajuda do bairrismo dos habitantes e massa adepta, cuja paixão é muitas vezes comparada ao fervoroso apoio da massa adepta do Vitória de Guimarães. Ao domingo, dia determinado para os jogos em casa, o clube conta com uma presença significativa nas bancadas do Campo de Jogos de Água das Cabras.