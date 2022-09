Dia do Clube: o arranque fulgurante do Sport Clube Rio Tinto

Sport Clube Rio Tinto tem pleno de vitórias na Divisão de Elite e e procura ser o mais eclético possível no futebol.

Ainda estamos no início, mas o arranque fulminante do Sport Clube Rio Tinto na Série 1 da Divisão de Elite, da A. F. Porto, não deixa dúvidas de que poderá ser um sério candidato à subida no final da temporada. Isto num clube onde o futebol feminino é um sério investimento e está a dar cartas.

Com três vitórias, em outros tantos jogos, e um registo de golos bastante positivo (8-0), a época não podia ter começado melhor, mas ainda não é tempo para euforias. Este é o terceiro ano de um projeto que sonha devolver o clube de Rio Tinto, em Gondomar, ao Campeonato de Portugal. "No primeiro ano do mister Vítor Oliveira só vencemos à sétima jornada. Como este é um projeto de continuidade - e tínhamos operado uma revolução no plantel - insistimos que o treinador era a solução certa", começa por explicar Joel Alves, que no futebol já cumpriu todas as funções: foi jogador, treinador, diretor-desportivo e agora é o presidente.