Dia do Clube: os nacionais estão ao virar da esquina do Paivense

Paivense luta pela subida ao Campeonato de Portugal. Técnico olha para o jogo como uma aula de matemática.

Por vezes conseguimos mais do que sonhamos e esse tem sido o caminho do Sporting Clube Paivense. No arranque de 2021/22 o objetivo era realizar uma época tranquila, mas a equipa lidera a Divisão de Elite da A. F. Aveiro, a uma jornada de atacar a fase final, que poderá culminar com o sonho de atingir as provas nacionais, algo inédito nos últimos 30 anos.

Este sucesso, bem patente na liderança da Série Norte, com 45 pontos, até surpreendeu o presidente do clube. "Esperava uma boa época, mas não acreditava que fosse correr tão bem. Há 25 anos que não tínhamos o estádio tão bem composto nos jogos em casa", conta João Carlos Beleza.