Dia do clube: Raça de pedreiro constrói candidato

Sucesso do FC Alpendorada sustentado pela mística de uma região que também sabe trabalhar a pedra.

O "modus operandi" do trabalho na indústria de extração e transformação do granito que é o ganha pão de centenas de famílias na zona de Alpendorada, no concelho do Marco de Canaveses, que requer "raça, concentração e atitude" para superar a dureza do ofício de pedreiro, é o lema adotado pelo FC Alpendorada, líder isolado da Série 3 da Divisão de Elite Pró Nacional da Associação de Futebol do Porto (AFP).

"Ter espírito pedreiro. Podem-nos apontar de tudo, que jogamos mal, que falhamos, mas atitude, raça, concentração, dar a vida dentro de campo, isso ninguém nos pode apontar. Se colocarmos esta fasquia acima do adversário, estamos mais próximos de chegar à vitória nos 90 minutos", explica, de olhar vivo, André Moreira, capitão da equipa "dos pedreiros".