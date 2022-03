Dia do Clube: Ventura, solidariedade aliada à ambição de ganhar

Bernardo Monteiro Hoje às 14:15 Facebook

Clube herdou o nome do presidente e só tem futebol sénior. Está federado apenas há quatro anos.

O Ventura Sport Club é um clube a dar os primeiros passos - federou-se na A. F. Porto em 2017 -, tem o nome do presidente Alexandro Ventura e, desde a sediação em Matosinhos, notabilizou-se por dar oportunidade a todos os que quisessem jogar futebol, como são exemplo os 13 atletas do plantel sénior que começaram a jogar como federados neste clube. Esta filosofia teve repercussões nos objetivos desportivos, mas a próxima temporada vai marcar o início da mudança.

Originalmente o clube nasceu no Brasil, em 2009, até o presidente, Alexandro Ventura, se mudar para Portugal, em 2016. Começou com o escalão masters e, desde 2019, só tem seniores, mas o rumo já está traçado e bem definido. "Temos de apostar na formação. Se queremos criar um clube sustentável temos de ter jogadores com a nossa matriz, para não andarmos sempre a contratar e sujeitarmo-nos às vontades de outros clubes", explica o dirigente.

O Ventura também prima pela multiculturalidade, naquilo que pode ser entendido como uma aposta da Direção. Tem 11 jogadores estrangeiros, entre brasileiros e cabo-verdianos. "Os clubes grandes têm jogadores de todos os países e isso une o grupo de trabalho, porque não haveríamos de os ter?", questiona Alexandro Ventura, que se congratula pelo rumo financeiro do emblema matosinhense, livre de dívidas a quaisquer entidades.