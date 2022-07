Dia perfeito de Jonas Vingegaard vale vitória na etapa e a camisola amarela

JN/Agências Hoje às 17:45 Facebook

Um irrepreensível Jonas Vingegaard provou, hoje, que é possível derrotar o 'extraterrestre' Tadej Pogacar, ao concluir na perfeição uma jornada atacante da Jumbo-Visma na Volta a França em bicicleta, vencendo a 11.ª etapa e vestindo a amarela.

Uma estratégia exímia da equipa neerlandesa, aliada à inédita quebra sofrida pelo jovem esloveno da UAE Emirates, a primeira em três participações, permitiu ao dinamarquês depender apenas de si próprio para chegar à amarela, algo que concretizou com um ataque a cerca de cinco quilómetros do alto do Col du Granon, que coroou isolado, após 4:18.02 horas na estrada.

Aos 25 anos, e naquela que é a apenas a sua segunda participação na 'Grande Boucle', Vingegaard estreou-se a vencer na prova francesa e assumiu-se como grande favorito a suceder Pogacar, que caiu para o terceiro lugar na geral, depois de perder 2.51 minutos para o seu 'vice' da passada edição.

Numa etapa de loucos, em que a Jumbo-Visma esteve ao ataque durante praticamente toda a jornada e em que os clássicos Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) e Romain Bardet (DSM) renasceram, sendo segundo (a 59 segundos) e terceiro (a 01.10 minutos) classificados na meta - o francês subiu mesmo a segundo da geral -, o novo camisola amarela deu uma lição de humildade a Pogacar, que hoje pagou pela soberba de atacar desnecessariamente só para exibir a sua superioridade.

Esperava-se um ataque em força da Jumbo-Visma no dia de hoje e a formação neerlandesa não desiludiu: ainda no distante Télégraphe, Primoz Roglic acelerou, levando Adam Yates (INEOS) na roda, naquele que seria apenas o primeiro de uma série frenética de ataques e contra-ataques que deixou o grupo de favoritos reduzido a Pogacar, Vingegaard e Geraint Thomas (INEOS).

Sem qualquer companheiro para ajudá-lo, o até aqui camisola amarela nunca negou esforços para reagir às iniciativas dos homens da Jumbo-Visma, enquanto os restantes favoritos tentavam minimizar perdas, encostando ao quarteto da frente quando o terreno suavizou antes dos 17,7 quilómetros de ascensão ao Galibier.

A mais de 50 quilómetros da meta, em plena subida ao gigante deste Tour, Barguil deixou os seus companheiros de escapada e manteve-se isolado na frente até aos derradeiros 4.000 metros, imune ao show protagonizado por Pogacar lá atrás.

O jovem da UAE Emirates atacou várias vezes no Galibier e foi eliminando concorrência, à exceção da sua sombra, Vingegaard. No entanto, com o Granon para escalar, o bicampeão em título conteve-se, permitiu a reentrada no grupo de Thomas, Yates, Bardet ou Quintana, e ainda de Roglic e David Gaudu (Groupama-FDJ), rebocados pelo super Van Aert, que descaiu da fuga para ir buscar o 'vice' do Tour 2020.

Com Pogacar aparentemente ileso, depois de tantos ataques, e já na companhia do seu 'escudeiro' favorito, Rafal Majka, que apareceu vindo do nada, atacou no grupo Quintana, tentando juntar-se na frente ao seu companheiro Barguil, seguindo-se, depois, Bardet.

A aparente descontração do bicampeão era, na realidade, 'bluff', com o jovem esloveno de 23 anos a ficar pregado ao chão quando Vingegaard atacou, a cinco quilómetros do alto. Por ele passaram ainda Thomas, agora quarto na geral, a 2.26 minutos do novo camisola amarela, e até Gaudu ou Yates, com o esloveno a ser apenas sétimo na etapa e a descer ao terceiro posto da geral, a distantes 2.22 minutos do novo líder.

O descalabro de Pogacar foi tão grande que até Bardet, agora segundo a 2.16 minutos de Vingegaard, o superou na geral.

Depois da primeira de duas jornadas alpinas, e na véspera de uma ligação de 165,1 quilómetros que começa em Briançon, sobe o Galibier e o Col de la Croix-de-Fer, e termina no Alpe d'Huez, de regresso ao percurso do Tour após quatro anos de ausência, a luta pelo pódio parece estar entregue a sete homens, todos eles com diferenças na casa dos três minutos: Vingegaard, Bardet, Pogacar, Thomas, Quintana, Yates e Gaudu.

O português Nelson Oliveira (Movistar) chegou a 29.01 minutos do dinamarquês da Jumbo-Visma, de quem dista 1:21.39 horas na geral.