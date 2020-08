Dia pouco movimentado no futebol português

JN Hoje às 22:00 Facebook

O mercado de transferências esteve um pouco parado na Europa esta segunda-feira, salientando-se apenas as contratações de reforços para o Rio Ave, Paços de Ferreira e Farense.

Rio Ave: O guarda-redes brasileiro Léo Vieira é reforço para as próximas três temporadas. Com 1,93 metros de altura, Léo, que nas últimas épocas representou o Athletico Paranaense, rubricou contrato válido até junho de 2023.

Gil Vicente: O médio brasileiro Soares abandonou os gilistas, após ter terminado o vínculo contratual de uma temporada. O médio defensivo, de 31 anos, assumiu preponderância no Gil Vicente e cumpriu 37 jogos ao longo da última época, na sequência de passagens por Arouca, Cova da Piedade, União da Madeira, Rio Ave, Portimonense, os espanhóis do Recreativo de Huelva e os brasileiros do Vila Nova.

Paços de Ferreira: O guarda-redes brasileiro Jordi Almeida, ligado contratualmente ao Vasco da Gama, vai defender as balizas dos castores até junho de 2022. O Paços de Ferreira revela que "o guarda-redes, de 26 anos, chega a custo zero, proveniente do Vasco da Gama, e assinou um contrato válido por duas temporadas".

Tondela: O médio Jaume Grau, de 23 anos, chega ao emblema beirão cedido pelo Osasuna. "Jaume Grau é o mais recente reforço do CD Tondela para a época 2020/21. O médio de 23 anos formado no Real Madrid chega aos 'auriverdes' cedido pelo CA Osasuna, num empréstimo válido até junho de 2021", anuncia a SAD do Tondela no site oficial.

Farense: O S. C. Braga chegou a acordo com os algarvios para a transferência definitiva do avançado sérvio Stojiljkovic. O jogador, de 28 anos, somou 85 jogos e 25 golos ao serviço do clube arsenalista ao longo de cinco temporadas.

PSG: O guarda-redes espanhol Sergio Rico confirmou que vai deixar o finalista vencido da Liga dos Campeões, no qual não conseguiu destronar o costa-riquenho Keylor Navas, pelo que volta ao Sevilha, que o havia emprestado com opção de compra. Igualmente de saída está o capitão Thiago Silva, "O Monstro", que aos 35 anos vai continuar a carreira em outro lugar, ainda não definido.

AS Roma: O turco Mert Cetin, de 23 anos, foi cedido por uma época ao Verona, no qual atua o internacional português Miguel Veloso. O empréstimo é válido até 30 de junho de 2021, prevendo cláusulas de opção de compra e de recompra.

Leicester: O médio internacional inglês James Maddison, de 23 anos, renovou contrato por mais uma temporada, até 2024. O jogador foi contratado pelo "foxes" ao Norwich em 2018, sendo que na altura se vinculou à equipa em que alinham os internacionais portugueses Ricardo Pereira e Adrien Silva até 2023.