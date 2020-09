Dia pouco movimentado no mundo das transferências futebolísticas

JN Hoje às 21:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A contratação do internacional angolano Nélson da Luz pelo V. Guimarães esta sexta-feira, é uma das poucas novidades do mercado de transferências desta quinta-feira.

V. Guimarães: O extremo internacional angolano Nélson da Luz é reforço dos minhotos, tendo assinado contrato válido para as próximas cinco temporadas. "Quero registar o meu nome aqui. Quero representar Angola no Vitória, mostrar que os angolanos são bons. Vou dar o meu máximo, ajudar a equipa e alcançar os objetivos do Vitória", disse o jogador em declarações ao site do V. Guimarães.

Sporting: O avançado colombiano Leonardo Ruiz, de 24 anos, vai jogar no Logronés por empréstimo de uma temporada dos leões. No site oficial, o Logronés deu as boas-vindas a Ruiz e destacou os 14 golos marcados pelo colombiano na última época ao serviço do Varzim, da LigaPro. O avançado tem contrato com o Sporting desde 2017/18, mas nunca atuou pela equipa principal dos leões, tendo sido cedido temporariamente ao Boavista, Varzim, Zorya, da Ucrânia, e agora ao Logronés. Antes, Ruiz passou pelos juniores e equipa B do F. C. Porto, mas sempre por empréstimo do Atlético Nacional, clube em que iniciou a carreira.

Tottenham: José Mourinho exigiu à direção do clube londrino a contratação de um ponta de lança para a próxima temporada, para fazer dupla na frente com Harry Kane. "Eu quero um avançado. A equipa precisa de um avançado. Que fique bem claro que o clube sabe disso e o clube está a tratar disso. Acredito que vamos contratar alguém. A direção sabe que é necessário fortalecer o plantel", afirmou o treinador portuguêsO reforço não será para substituir Kane, mas sim para atuar ao lado do internacional inglês e grande estrela dos "spurs". Além de Kane, Mourinho conta também Son Heung-min, Lucas Moura e Steven Bergwijn na linha de avançados da equipa.

PSG: Alessandro Florenzi, defesa internacional italiano que pertence aos quadros da Roma, é o mais recente reforço dos campeões franceses. A cedência temporária, sem opção de compra, foi hoje divulgada pelo clube da capital italiana. O jogador, de 29 anos, fica até 30 de junho do próximo ano no clube de Paris, especialmente afetado neste início de temporada pela ausência de jogadores que contraíram covid-19. No PSG, vai preencher o lugar de lateral direito, que estava na posse do belga Thomas Meunier, transferido para o Borussia Dortmund.

Bordéus: O médio suíço Joss Marques da Silva será o primeiro reforço da era Alain Roche, o novo director-desportivo do clube. Segundo avança o jornal "L'Équipe", o internacional de apenas 16 anos oriundo do Lausanne-Sport.