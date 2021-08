Diaby rescinde com o Sporting e Bayern renova com Kimmich

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-extremo dos leões vai agora reencontrar Marcel Keizer no Al Jazira e, em Espanha, o Valência terá estabelecido um preço pelo passe de Gonçalo Guedes. Famalicão e Gil Vicente apresentaram novos reforços.

Sporting: Diaby rescindiu com o Sporting e assinou pelo Al Jazira, clube dos Emirados Árabes Unidos. O extremo assinou um contrato válido até 2023 e vai reencontrar Marcel Keizer, técnico que orientou o Sporting em 2018/19.

Gil Vicente: Iago Maidana, defesa central brasileiro de 25 anos, é o novo reforço da equipa de Barcelos. O atleta chega por empréstimo do Atlético Mineiro até ao final da época e é o 16.º reforço do Gil Vicente.

Famalicão: Charles Pickel assinou por quatro temporadas pelo clube minhoto depois de ter representado o Grenoble, da Ligue 2, nos últimos dois anos. "Estou muito feliz por ter assinado pelo Futebol Clube de Famalicão. Vi os últimos dois jogos e gostei da forma como a equipa jogou", afirmou.

PUB

Lyon: O clube francês anunciou a contratação de Xherdan Shaqiri. O internacional suíço deixa, assim, o Liverpool e assinou um contrato válido até 2024 com o Lyon.

Valência: Gonçalo Guedes tem sido associado a diversos clubes mas Peter Lim, proprietário do clube espanhol, já estabeleceu um preço pelo avançado português: 30 milhões de euros, garante o "AS". Sevilha e Villarreal, garante a mesma publicação, já deram o passo, mas as ofertas não ultrapassavam os 25 milhões.

Bayern de Munique: O clube alemão anunciou a renovação de contrato de Joshua Kimmich, de 26 anos, até 2025. O internacional alemão, que chegou ao Bayern em 2015, é uma das grandes figuras do plantel e já disputou 264 jogos, e marcou 30 golos.

Lech Poznan: Pedro Rebocho assinou por duas épocas com o clube polaco. O defesa-esquerdo português deixa, assim, os franceses do Guingamp e vai encontrar os portugueses Joel Pereira, Pedro Tiba e João Amaral.

Udinese: Nehuén Pérez não entra nas opções de Diego Simeone e vai rumar à Serie A. O central argentino de 21 anos, garante a Sky Sports, vai assinar pela Udinese depois de na época passada ter jogado cedido ao Granada. Pérez já representou o Famalicão, também cedido pelos colchoneros, na época 2019/20.