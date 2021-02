Diana Pereira apresenta Fórmula E na Eleven

JN Hoje às 18:01 Facebook

A apresentadora Diana Pereira é a mais recente cara do canal desportivo Eleven, no qual fará o acompanhamento da Fórmula E.

A Eleven assegurou recentemente a transmissão desta modalidade de desportos motorizados e a modelo, apresentadora, empresária e ex-piloto de competição vai estar à frente do programa Fórmula E Eleven, acompanhando todas as provas do Mundial.

"A experiência em competições de rali e o gosto pelas corridas e desportos motorizados fazem de Diana Pereira a escolha certa para conduzir o programa Fórmula E Eleven, dedicado ao ABB FIA Fórmula E World Championship onde se irá fazer o acompanhamento, antevisão e análise de todas as etapas, nos programas de Pre e Pos E-Prix", salienta o canal desportivo.

Por seu lado, Diana Pereira revelou que a paixão pelos carros e corridas surgiu desde que começou a ver os ralis com o pai. "Também tinha muitos amigos ligados ao todo terreno e ao enduro, o que me fez gostar cada vez mais de desportos motorizados. Depois do mundial de enduro na Lousã eu sabia que o TT e os ralis iam passar a fazer parte integrante da minha vida. Estou muito feliz por integrar a equipa Eleven e a Fórmula E é uma modalidade incrível, com dinâmicas e características muito próprias. O ABB FIA Fórmula E World Championship é um campeonato a não perder, onde temos a participação do nosso campeão, António Félix da Costa", complementa a apresentadora.