Dias europeus de ouro para o atletismo nacional

JN Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Patrícia Mamona, Pedro Pichardo e Auriol Dongmo fizeram o triplo ouro num fim de semana forte para o atletismo português.

No triplo salto, Patrícia Mamona bateu o seu recorde nacional (saltou 14,53 metros) para conquistar a vitória na final deste domingo. E bastou apenas um centímetro de distância em relação às restantes ocupantes do pódio - a espanhola Ana Peleteiro, campeã há dois anos, foi segunda e fez 14,52 centímetros, a mesma marca da alemã Neele Eckhardt, que perdeu no desempate pelo segundo melhor salto.

O ouro para Mamona foi mais uma medalha no peito português, que nos Europeus de pista coberta, em Torun, na Polónia, ainda teve mais duas vitórias.

Este domingo de manhã, Pedro Pichardo, o atleta de origem cubana que agora representa Portugal, sagrou-se também campeão europeu no triplo salto, voando 17,30 metros para o ouro, superando Alexis Copello, do Azerbaijão, com 17,04 metros e em terceiro o alemão Max Heb, com 17,01 metros.

A participação lusa teve ainda mais uma conquista: na sexta-feira, Auriol Dongmo sagrou-se campeã europeia de lançamento do peso, em Torun, na Polónia. A lançadora conseguiu a melhor marca da competição na quinta tentativa, fazendo o peso voar até aos 19,34 metros.