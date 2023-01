Dias Ferreira e o Benfica-Sporting: "Com esta ladroagem não vale a pena"

JN Hoje às 15:04 Facebook

José Dias Ferreira, ex-candidato à liderança do Sporting, lamentou a arbitragem do jogo do Sporting frente ao Marítimo e afirma que, precisamente por causa dos árbitros, não está confiante para o dérbi de domingo com o Benfica, no Estádio da Luz.

"Não estou muito confiante e não é por causa da equipa. Quem vê o jogo com o Marítimo não fica muito confiante. Com esta ladroagem na arbitragem, não vale a pena fazer grandes perspetivas", disparou, em declarações à TSF, antes de criticar o árbitro Hélder Malheiro pelo jogo na Madeira.

"Só um cego é que não vê que o Sporting foi prejudicado. Se fosse com o Benfica, a comunicação social estava toda desesperada e aos gritos. Como é o Sporting, não tem força hoje em dia. Somos roubados a torto e direito por um qualquer senhor chamado Hélder Malheiro. Chega ali para decidir o resultado e acabou, mais um VAR que deve ser tão bom como ele", apontou o antigo dirigente leonino.

Dias Ferreira foi ainda mais longe e pediu a intervenção das autoridades judiciais: "A arbitragem só vai mudar com o Ministério Público ou com a Polícia Judiciária. Até lá, não vale a pena."