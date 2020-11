Nuno Barbosa Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golpe de génio, um pontapé acrobático de Luis Díaz, deu vantagem ao F. C. Porto sobre o Santa Clara, em cima do intervalo. A assistência saiu dos pés de Manafá. Pouco antes, aos 41m, Otávio ficou a pedir penálti na área açoriana, mas o árbitro apenas assinalou canto para os dragões. Grujic acabou por marcar golo, mas o assistente de João Ferreira viu que a bola tinha saído do campo.

Veja o golo e os casos do Santa-Clara-F. C. Porto: