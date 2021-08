Díaz de bonança e um sorriso rasgado do dragão

Miguel Pataco Hoje às 21:38 Facebook

Equipa de Sérgio Conceição reage ao empate na Madeira com boa exibição frente ao Arouca. Colombianos em alta antes da paragem para as seleções e estreia de Wendel

Pé direito, pé esquerdo e até de peito. Foi assim que se escreveu o triunfo azul e branco frente ao Arouca, com os vice-campeões nacionais a darem a melhor resposta ao empate registado no Funchal, frente ao Marítimo, na terceira jornada. Luis Díaz foi o grande agitador do ataque e um dos principais responsáveis por uma tarde muito tranquila no Estádio do Dragão.