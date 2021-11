Igualdade deixa F. C. Porto no segundo lugar do Grupo B

Hoje às 18:35 Facebook

O empate entre F. C. Porto e Milan (1-1) deixa os dragões, provisoriamente, no segundo lugar do Grupo B, pelo menos enquanto Atlético de Madrid e Liverpool não fecharem a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Luís Díaz e Mbemba (própria baliza) fizeram os golos da partida

O início da partida não podia ter sido melhor para a equipa de Sérgio Conceição que conseguiu abrir o marcador, logo aos 6 minutos, quando o colombiano dos dragões aproveitou uma bola perdida na área italiana para a colocar, com classe, na baliza adversária.

O emblema portista não baixou a guarda por se encontrar em vantagem e protagonizou uma meia hora com bastante qualidade, falhando apenas na eficácia em frente à baliza. Desde esse período, até ao intervalo o AC Milan acordou e criou mais dificuldades aos azuis e brancos. Contudo o resultado manteve-se inalterado até ao descanso.

No reatamento da partida os milaneses vieram transfigurados e, embalados pelo final de primeira parte, assumiram as rédeas do jogo, colocando a equipa portuguesa em sentido. Tanta insistência italiana resultou em golo, aos 61 minutos, quando Mbemba falhou o corte e acabou por introduzir a bola na própria baliza.

A partir daí o jogo ficou mais aberto com a equipa de Pioli a procurar a vitória que reacende a hipótese de luta pelo apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões e o F. C. Porto no mesmo registo, tornando o encontro de parada e resposta.

Até ao final os dragões falharam duas boas oportunidades para levar os três pontos e Zlatan Ibrahimovic viu um golo anulado por fora de jogo, mas a igualdade manteve-se até final.

Assim o F. C. Porto fica no segundo lugar do grupo, com cinco pontos, enquanto o AC Milan permanece na última posição, com apenas um ponto.

Equipas:

AC Milan: Tatarusanu, Calabria (Kalulu, 46), Tomori, Romagnoli, Theo Hernández, Tonali (Kessié, 68), Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz (Krunic, 68), Rafael Leão (Maldini, 85) e Giroud (Ibrahimovic, 76).

(Suplentes: Jungdal, Mirante, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Kessié, Bakayoko, Krunic, Maldini e Ibrahimovic).

Treinador: Stefano Pioli.

F. C. Porto: Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu, Grujic, Sérgio Oliveira (Vitinha, 70), Otávio (Pepê, 86), Luis Díaz (Bruno Costa, 79), Evanilson (Francisco Conceição, 79) e Taremi (Toni Martínez, 85).

(Suplentes: Marchesín, Cláudio Ramos, Manafá, Nanu, Fábio Cardoso, Bruno Costa, Vitinha, Corona, Pepê, Fábio Vieira, Francisco Conceição e Toni Martínez).

Treinador: Sérgio Conceição.

Árbitro: Clément Turpin (França).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Stefano Pioli (treinador do AC Milan, 27), Grujic (49), Tomori (55), Mbemba (65), Vitinha (73) e Francisco Conceição (90+2).