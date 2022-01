Díaz é o jogador mais valioso e Sporting regista a maior subida

João Faria Hoje às 08:38 Facebook

Jogador do F. C. Porto já vale 40 milhões e sucede ao colega de equipa Corona, na liderança. Leões em maioria no top 10.

Luis Díaz é o jogador mais valioso do campeonato, de acordo com a última atualização dos valores de mercado promovida pelo portal especializado Transfermarkt. O avançado do F. C. Porto está avaliado em 40 milhões de euros, numa subida de 60% face aos 25 milhões que registava no verão passado, antes do arranque da competição.

O atacante colombiano destronou o companheiro de equipa Jesús Corona, que era o anterior líder e valia 30 milhões, tendo baixado para 22 milhões, o que dá o 11.º melhor registo. O sportinguista Pedro Gonçalves (38 milhões) e o benfiquista Darwin Núñez (32), fecham o novo pódio.