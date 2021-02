JN Hoje às 18:38 Facebook

Os colombianos Luis Díaz e Matheus Uribe, do F. C. Porto, foram castigados com um jogo de suspensão cada um na sequência das expulsão na partida frente ao Braga, das meias-finais da Taça de Portugal.

A suspensão aos dois jogadores foi conhecida esta sexta-feira, com a divulgação dos castigos pelo Conselho de Disciplina.

O avançado viu o vermelho direto, aos 66 minutos, na sequência da do lance que deixou lesionado David Carmo, uma decisão do árbitro Luís Godinho muito contestada pelos dragões.

Já o médio foi expulso por ter dado uma cabeçada no defesa direito Ricardo Esgaio, conflito com André Horta, deixando a equipa portista reduzida a nove aos 90+7 minutos.

Segundo o CD o castigo foi reduzido "para um quarto" pelo "bom comportamento anterior, aferido pela inexistência de condenações disciplinares há mais de um ano".

Para além de Díaz e Uribe, também foi expulso da partida Luís Gonçalves, administrado da SAD que exerce as funções de delegado ao jogo pelos azuis e brancos, tendo sido suspenso por 15 dias.

O F. C. Porto e Sérgio Conceição foram multados em 4080 euros e 306 euros, respetivamente, pela ausência na "flash-interview".