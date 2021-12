Díaz falha clássico após teste PCR confirmar infeção por covid-19

JN Hoje às 22:36 Facebook

O extremo colombiano será baixa de peso nos dragões no clássico desta quinta-feira com o Benfica, jogo da 16.ª jornada do campeonato.

Luis Díaz teve um resultado positivo ao novo coronavírus no teste antigénio, com os responsáveis portistas a solicitarem depois o PCR, que acabou por confirmar o diagnóstico. O melhor marcador da equipa está infetado com a covid-19 e falha o duelo com o Benfica.

Além de Díaz, Sérgio Conceição não pode contar com o castigado Evanilson e o lesionado Marcano, restando saber se Pepe vai recuperar a tempo do jogo com as águias.

O extremo é a segunda baixa no clássico motivada pela doença, já que no lado do Benfica o lateral esquerdo Grimaldo também não pode ir a jogo, uma vez que testou positivo no dia seguinte ao clássico entre os dois clubes, realizado a semana passada a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.