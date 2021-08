Diego Costa regressa ao ativo e Lukaku explica-se aos adeptos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:49 Facebook

O internacional espanhol assinou, este domingo, com o Atlético de Mineiro e Pogba terá um plano para deixar o Manchester United na próxima época.

Inter de Milão: Após a saída de Lukaku, os "nerazzurri" anunciaram duas caras novas: Edin Dzeko e Denzel Dumfries. O avançado bósnio deixou a Roma de José Mourinho e assinou um contrato válido até 2023. Já o holandês deixa o PSV, clube no qual passou as duas últimas épocas, para assinar pelo Inter até 2025.

Chelsea: Lukaku trocou o Inter de Milão pelo Chelsea após duas épocas em Itália e, este domingo, não esqueceu os adeptos dos "nerazzurri". O avançado, que rendeu 115 milhões ao clube italiano, deixou uma mensagem nas redes sociais a explicar a decisão, justificando-a com a "oportunidade de uma vida": "Espero que percebam a minha decisão de vir para o Chelsea. É a oportunidade de uma vida para mim e penso que, nesta altura da carreira, é uma oportunidade com a qual sempre sonhei. Tenho a certeza de que serei para sempre um adepto do Inter, porque, sem vocês, não seria o jogador ou o homem que sou hoje", escreveu.

Atlético Mineiro: ​​​​​​​Diego Costa, que estava sem clube desde dezembro de 2020, assinou um contrato até final de 2022 com o clube brasileiro. O avançado, 24 vezes internacional pela Espanha, junta-se ao atual líder do "Brasileirão", que está nos quartos-de-final da Libertadores e continua na Taça do Brasil.

Manchester United: Há seis épocas nos "red devils", Pogba não pretende continuar muito mais tempo no clube inglês. Segundo o "Daily Star", o médio, que está no último ano de contrato com o United e, por agora, sem qualquer proposta para renovar, já tem um plano: cumprir o vínculo até ao fim e depois assinar pelo Real Madrid, clube ao qual já foi associado várias vezes.