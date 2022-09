Diego Lainez: "É bom entrar a ganhar"

João Faria, em Malmo Hoje às 09:13 Facebook

Diego Lainez, extremo mexicano cedido, nesta época, pelo Bétis de Sevilha ao Sporting de Braga, estreou-se a titular, na vitória (2-0) frente ao Malmo, no primeiro jogo da fase de grupos da Liga Europa. Mesmo com o Mundial à porta, considera que os objetivos coletivos são mais importantes.

"A equipa está a funcionar bem e a obter bons resultados, que é o mais importante. Estou feliz pela vitória com o Malmo, pois é sempre difícil vencer. É bom entrar a ganhar na Liga Europa e a equipa esteve muito bem em campo", afirmou Diego Lainez, após o triunfo (2-0), do Braga, na quinta-feira, na Suécia, frente ao Malmo, no primeiro jogo da fase de grupos da segunda competição europeia de clubes.

Após quatro jogos como suplente utilizado e um golo apontado na goleada frente ao Arouca (6-0), o internacional mexicano estreou-se a titular, no êxito diante da equipa sueca. "Procuro ajudar o mais possível. Fico feliz quando jogo e por tudo o que possa fazer pela equipa", salientou.

A pouco mais de dois meses do campeonato do Mundo, Lainez aspira à presença no Catar, mas realça que os objetivos coletivos são mais relevantes. "Sei que é um ano de Mundial, mas penso mais na equipa e depois vem a questão individual", realçou.

Sobre os primeiros tempos nos guerreiros do Minho, o balanço é positivo: "Sabia o que vinha encontrar. Tinha visto o Braga, na época passada, na Liga Europa. É uma equipa muito ambiciosa e estamos todos unidos, em busca dos nossos objetivos".

"A equipa tem trabalhado bem, sob o comando do mister e de todo o staff técnico. Como jogadores tratamos de acatar as ideias. A união é fundamental. Temos um grupo profissional e de pessoas muito bom", fez notar.