Diego Lopes partilha desejo do Rio Ave de jogar em Vila do Conde

JN/Agências Ontem às 23:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio Diego Lopes, do Rio Ave, partilhou este sábado o desejo do plantel em jogar no estádio do clube, em Vila do Conde, as partidas que restam da Liga

"Ainda há muitas dúvidas, e não sabemos quando realmente começamos ou como será o calendário. Sinto a incerteza de como será o dia de jogo ou se se vamos jogar em casa como desejamos. Certo, é que queremos jogar e terminar este campeonato", partilhou o jogador brasileiro, em declarações à plataforma do clube vila-condense.

Diego Lopes partilhou a satisfação pelos treinos no relvado terem retomado, há algumas semanas, mesmo com a mudança de algumas dinâmicas devido ao isolamento causado pela pandemia covid-19.

"Treinar em casa ou no relvado é completamente diferente. Este período serviu de adaptação para regras e cuidados que antes não existiam, e que a partir de agora temos de começar a ter", analisou.

O médio brasileiro espera, ainda assim, que a paragem do campeonato por mais de dois meses não tenha efeitos na prestação que a formação vila-condense vinha a ter no campeonato, no qual segue no quinto lugar, com 38 pontos.

"Estávamos a fazer uma época muito boa, e ainda tempos a possibilidade de poder bater alguns recordes. Gostaríamos de fazer estes 10 jogos e continuar, por exemplo, a nossa série de jogos sem perder, pois ainda não perdemos um jogo nesta segunda volta", comentou Diego Lopes.