Diego Schwartzman confirma estreia no Estoril Open

JN/Agências Hoje às 15:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista argentino, número 15 no ranking mundial, vai estrear-se este ano no Estoril Open, entre 23 de abril e 1 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.

"El Peque", de 29 anos, vai juntar-se ao jovem canadiano Félix Auger-Aliassime no quadro principal do ATP 250 português, depois de há um ano ter desistido à última hora de jogar no pó de tijolo dos 'courts' de ténis do Estoril.

"Vai ser uma experiência espetacular para mim, a primeira vez em Portugal e no Millennium Estoril Open. Espero desfrutar ao máximo com todos os fãs e poder ganhar muitos encontros!", referiu Diego Schwartzman, no comunicado divulgado, esta quarta-feira, pela 3Love.

Com apetência para boas exibições em terra batida, o número um argentino e antigo oitavo do Mundo chegou, em fevereiro, às meias-finais do ATP 250 de Córdoba, disputou a final do torneio de Buenos Aires com o norueguês Casper Ruud e lutou, sem sucesso, com o espanhol Carlos Alcaraz pelo título do ATP 500 do Rio de Janeiro.

"Não é só um dos melhores jogadores do mundo em terra batida, mas também um grande competidor, com um ténis surpreendentemente pesado e ofensivo para a sua estatura física. Tem uma das melhores esquerdas do circuito e a sua rapidez permite-lhe passar da defesa para o ataque diante de qualquer adversário", elogiou o diretor do Estoril Open, João Zilhão.