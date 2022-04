Diego Simeone e a lesão sofrida por João Félix: "É uma pena"

JN Hoje às 14:39 Facebook

O treinador do Atlético de Madrid lamentou a lesão sofrida por João Félix, numa fase em que passava por "um grandíssimo momento" de forma.

Na antevisão ao encontro com o Granada, da 33.ª jornada da liga espanhola, agendado para amanhã (18 horas), Diego Simeone fez as contas às ausências dos madrilenos e focou a situação de João Félix.

"Perdemos o João. Estava num grandíssimo momento, a jogar continuamente, que lhe fez bem à confiança e ao equilíbrio em jogo. É uma pena", desabafou o treinador argentino.

O internacional português lesionou-se na coxa esquerda, no último fim de semana, no duelo com o Espanyol, e vai ficar de fora até ao final da temporada.

Para lá de Félix, também Giménez, Lemar, Herrera, Felipe e Kondogbia não poderão defrontar o Granada. Baixas que obrigarão Simeone a mexer na equipa.