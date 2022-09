Dier: "O Sporting está em muito boas mãos"

André Bucho Hoje às 21:03 Facebook

Central dos londrinos fez a formação em Alvalade e mostrou-se feliz por voltar a Portugal, mas preferia jogar contra outro adversário. Rejeita ainda abordar favoritismos.

Para Eric Dier, internacional inglês que representou o Sporting, o encontro de terça-feira será especial, mas, garante, difícil. "Vai ser um jogo muito difícil para nós contra uma equipa muito boa. É uma boa oportunidade para chegar a uma situação boa no grupo. As duas equipas ganharam o primeiro jogo e vai ser um bom jogo entre duas equipas competitivas. É muito especial para mim estar de volta e estou feliz. Demorei muito tempo para voltar e preferia jogar contra outra equipa em Portugal", atirou o central, esta segunda-feira na antevisão do encontro, antes de revelar que continua a acompanhar o trajeto dos leões.

"Eu acompanho sempre o Sporting. A equipa está em muito boas mãos. Passaram por um momento difícil e conseguiram ultrapassá-lo. Tornaram-se uma equipa forte com um treinador jovem e ambicioso. Estou muito feliz por ver o clube na Champions e a lutar por títulos, que é onde o clube deve estar sempre. Eu saí daqui há muito tempo e a equipa é completamente diferente. Não tenho muito a acrescentar nesse sentido", explicou.

Questionado sobre o favoritismo, que Rúben Amorim atribuiu ao Tottenham, preferiu chutar para canto. "Respeito a opinião do Rúben. Mas não tenho muito a dizer sobre esse favoritismo. Não fará diferença nenhuma, porque o jogo vai ser difícil", disse.

De resto, abordou também Marcus Edwards, com quem treinou ao serviço dos "spurs". "Recordo-me bem do Edwards quando treinava connosco. Ele tem muito talento e é tecnicamente muito forte. Temos de tomar muita atenção com ele. Está a sair-se muito bem num país diferente. Foi procurar jogar regularmente e chegou ao Sporting, algo que o deve deixar muito orgulhoso. Ir à seleção de Inglaterra depende dele. Tem de continuar a evoluir e tem muita margem de progressão. Espero que consiga lá chegar", elogiou.