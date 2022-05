Diferença de golos pode decidir título nacional de de sub-19

Benfica e F. C. Porto decidem, este sábado, o título da 1.ª Divisão Nacional de sub-19. Com as duas equipas igualadas na liderança a corrida pode ser decidida com recurso ao "photo-finish".

Na 14.ª e última jornada da fase final, a formação benfiquista recebe, no Seixal, o Braga, enquanto os azuis e brancos têm pela frente, no Olival, o Estoril, com ambos os jogos agendados para as 17 horas de sábado.

Benfica e F. C. Porto têm ambos 30 pontos, fruto de nove vitórias, três empates e uma derrota, desaire esse que aconteceu exatamente nos confrontos entre ambos. As águias venceram no Seixal por 1-0 e os dragões impuseram-se, em casa, por 3-2.