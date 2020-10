Diferendo entre associação de futebol e clubes "anula" quatro jogos em Beja

Teixeira Correia Hoje às 13:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Só dois dos seis jogos da 1ª jornada do Campeonato Distrital da 1ª Divisão da Associação de Futebol de Beja (AFBeja) agendados para este domingo vão disputar-se. Três clubes que jogavam nos seus estádios, Guadiana de Mértola, Odemirense e Aldenovense, vão ser derrotados por falta de comparência nas partidas marcadas.

Em causa está um diferendo que envolve seis dos 13 clubes - aos já referidos juntam-se o Despertar de Beja, o Praia de Milfontes e o Sporting de Cuba - que disputam a prova e a direção da AFBeja, em que os primeiros defendem "o adiamento do início da prova" face à pandemia de covid-19, situação que entidade associativa contraria.

O Despertar de Beja decidiu "ir a jogo" e receber o Vasco da Gama da Vidigueira; Cuba e Milfontes que se defrontavam, chegaram a acordo e adiaram o jogo. O mesmo não aconteceu com o Odemirense e o Aldenovense, cujos adversários se mostraram irredutíveis e entenderam não adiar a partida. Já o Guadiana de Mértola não tinha jogadores inscritos na esperança da prova ser adiada. A única partida que nunca teve em risco é o dérbi da Margem Esquerda do Guadiana que coloca frente a frente, Serpa e Piense.

Durante a semana assistiu-se a uma "troca de galhardetes" entre clubes e associação, tendo as palavras mais agressivas partido da presidente do Sport Clube Odemirense. Inês Correia veio a público pedir "a demissão" do presidente da associação. "Não sabe lidar com a situação e não tem condições para o cargo. Comporta-se como o Dono Disto Tudo", justificou.

Por seu turno o presidente da AFBeja, Pedro Xavier, "respondeu" aos clubes através de comunicados onde a direção "reiterou" a data do início da prova, 18 de outubro, reforçando num dos documentos que "será a direção da AFBeja a agendar datas sempre que as mesmas se revelem oportunas", fechando a porta a qualquer possibilidade de diálogo