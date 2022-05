Diferendo entre o Sporting e Rafael Leão resolve-se no fim da época

JN Hoje às 20:44 Facebook

Em causa está a rescisão unilateral de contrato do avançado após o ataque à Academia de Alcochete, em maio de 2018.

O Tribunal de Milão comunicou, esta terça-feira, que só no final da temporada é que haverá uma decisão sobre o pedido do Sporting para penhorar bens e parte do ordenado de Rafael Leão feito pelo Sporting, de maneira a ser ressarcido da indemnização de 16,5 milhões de euros decretada pelo Tribunal Arbitral do Desporto.

Este processo diz respeito à rescisão unilateral de contrato do avançado após o ataque à Academia de Alcochete, em maio de 2018.

De acordo com o jornal "Gazzetta Dello Sport", a sessão em causa, que devia ter decorrido a 7 de abril, decidirá qual a percentagem do ordenado do avançado português que cairá na conta do Sporting.

Recorde-se que Rafael Leão rescindiu unilateralmente com os leões depois do ataque à academia de Alcochete, em 2018, antes de assinar, a custo zero, pelo Lille.