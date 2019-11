Dinamarca e Suíça garantidas no Europeu

Ontem às 21:59 Facebook

As duas seleções carimbaram o passaporte para o Campeonato da Europa esta segunda-feira e só faltam conhecer cinco das 24 equipas que estarão na fase final.

Dinamarca e Suíça são as mais recentes seleções garantidas na fase final do próximo Campeonato da Europa, a disputar no próximo ano.

Enquanto à Dinamarca bastou um empate com a República da Irlanda (1-1), a Suíça festejou o feito com uma goleada sobre Gibraltar (1-6).

Amanhã ficará a conhecer-se a 20.ª seleção apurada para o Euro 2020 via fase de qualificação, enquanto as restantes quatro serão conhecidas no play-off da Liga das Nações.

As 19 seleções que já se apuraram para o Euro 2020: Alemanha, Holanda, Espanha, Portugal, Suíça, Suécia, Dinamarca, Finlândia, República Checa, Itália, Ucrânia, Rússia, Bélgica, Inglaterra, Polónia, Áustria, Croácia, França e Turquia.