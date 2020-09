Dínamo de Kiev e Gent passam aos play-offs da Champions

JN/Agências Ontem às 23:41 Facebook

Os ucranianos do Dínamo de Kiev e os belgas do Gent seguem para o play-off da Liga dos Campeões, depois de terem vencido, esta terça-feira, os holandeses do AZ Alkmaar (2-0) e os austríacos do Rapid Viena (2-1), na terceira eliminatória.

Em Kiev, o Dinamo foi extremamente afortunado na vitória sobre o AZ Alkmaar, já que o domínio foi dos holandeses. Os golos do vice-campeão da Ucrânia foram marcados pelo luxemburguês Gerson Rodrigues e por Shaparenko.

Na Bélgica, Niklas Dorsch, na primeira parte, e Roman Yaremchuk, na segunda, de penálti, marcaram os golos locais. Demir, já no minuto 90+3, anotou para os visitantes.

A prova prossegue na quarta-feira com mais cinco jogos, todos do caminho dos campeões.