Dinheiro da venda de Darwin tira as contas do vermelho

Transferência para o Liverpool pode chegar aos 100 milhões de euros e permite à SAD fechar o relatório do exercício 2021/2022 no positivo

A transferência de Darwin Núñez para o Liverpool por 75 milhões de euros (ver caixa) ajuda os encarnados no plano financeiro e terá, para já, o efeito quase imediato de fazer recuperar as contas da SAD para o terreno positivo, no apuramento do atual exercício que encerra no final do mês. O encaixe também permite algum conforto na reestruturação do plantel, mas o Benfica mantém-se fiel a uma política de rigor financeiro, ou seja, não irá entrar em loucuras mesmo que o saldo da tesouraria esteja reforçado.

A SAD apresentou 31,7 milhões de euros de resultado negativo no final do segundo semestre do exercício de 2021/22, devido essencialmente à redução das receitas, sobretudo porque o valor das transferências dos jogadores diminuiu 69,4 milhões de euros face ao período homólogo. Um ponto agora substancialmente melhorado e que levará as contas a saírem do vermelho.