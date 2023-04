Dinko Jelicic é o novo treinador de Cristiano Ronaldo

O técnico croata Dinko Jelicic, que treinava a equipa de sub-19 do Al Nassr, é novo treinador da equipa de Cristiano Ronaldo.

O Al Nassr anunciou, nesta quinta-feira, que Dinko Jelicic, até aqui técnico da equipa de sub-19, foi promovido a treinador principal do clube, substituindo Rudi Garcia.

O técnico croata, de 49 anos de idade, é o substituto do treinador francês, afastado do cargo após oito meses à frente da equipa saudita.

PUB

"Podemos anunciar que o nosso treinador de sub-19, Dinko Jelicic, vai ser o novo treinador principal da primeira equipa", lê-se numa mensagem publicada, nesta quinta-feira, na rede social Twitter.

O novo treinador chegou este ano à equipa de sub-19 do Al Nassr, após ter trabalhado em vários clubes croatas e nas seleções jovens da Croácia.

A equipa onde joga e é capitão Cristiano Ronaldo ocupa a vice-liderança do campeonato saudita, com menos três pontos do que o líder Al Ittihad, que é orientado pelo português Nuno Espírito Santo.

A estreia de Jelicic à frente do Al Nassr está agendada para a próxima terça-feira, às 20 horas, na deslocação ao recinto do Al Hilal, equipa de momento na quarta posição da liga local.